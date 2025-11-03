Grande Fratello nuove tensioni amorose | la fidanzata di Mattia Scudieri sbotta | Vuole solo farsi la storia

Un'altra coppia scoppia al Grande Fratello, Carlotta Vendemmia, la compagna di Mattia Scudieri, ha deciso di lasciarlo per i comportamenti del gieffino all’interno della Casa: il messaggio sui social. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, nuove tensioni amorose: la fidanzata di Mattia Scudieri sbotta: "Vuole solo farsi la storia"

