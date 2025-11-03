È in arrivo una nuova puntata del Grande Fratello. Questa sera, lunedì 3 novembre, torna il reality show con il suo settimo appuntamento. Così, Simona Ventura farà il suo “ingresso” nella Casa più spiata d’Italia per affrontare le dinamiche che hanno visto coinvolti gli inquilini in questi giorni; in particolare, nel corso della notte di Halloween in cui è accaduto di tutto. Le anticipazioni della puntata. Dopo l’ingresso di Valentina, la compagna di Domenico, nella Casa è accaduto di tutto. La maggior parte degli inquilini, infatti, ha accusato Domenico e la compagna di avere inscenato e studiato a tavolino la crisi del loro rapporto per attirare le telecamere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera