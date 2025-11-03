Grande Fratello Mattia vicino a Grazia Kendi | la fidanzata Carlotta lo lascia con un post su Instagram

Dopo settimane di tensioni e silenzi, Carlotta Vendemmia rompe con Mattia Scudieri sui social. Parole durissime contro il gieffino e frecciate che non passano inosservate. A poche ore dalla settima puntata del Grande Fratello, una nuova dinamica è pronta a scuotere gli equilibri della Casa - e a mettere alla prova la conduzione di Simona Ventura. Dopo il caso che ha coinvolto Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio, questa volta a parlare è Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri. Prima di varcare la porta rossa, Mattia, 26 anni, originario di Catania e residente ad Aci Sant'Antonio, aveva raccontato di essere fidanzato da circa due anni, ma di vivere una relazione fatta di alti e bassi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

