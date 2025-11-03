Nuovo appuntamento con “Grande Fratello” condotto da Simona Ventura – stasera, in prima serata. Lunedì 3 novembre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Il ritorno di Valentina: la compagna di Domenico rientra in Casa dopo gli accesissimi scontri della notte di Halloween per confrontarsi con gli inquilini che hanno accusato la coppia di aver inscenato la loro crisi. Per Domenico e Valentina, però, è anche arrivato il momento di fare una scelta sul futuro della loro relazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello, le anticipazioni di lunedì 3 novembre