Grande Fratello la porta rossa si apre ancora | altro addio tra gli abbracci

Grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello. In studio Simona Ventura sarà affiancata dai tre opinionisti Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, con la partecipazione di Sonia Bruganelli. Una serata che si preannuncia esplosiva, visti i fatti degli ultimi giorni: il reality sembra essersi finalmente acceso, con discussioni, alleanze e scontri che hanno scosso la Casa. Se ne parlerà in diretta, ma il momento più atteso sarà come sempre l’annuncio del nuovo eliminato. In nomination questa settimana ci sono cinque concorrenti: Francesco Rana, Jonas Pepe, Mattia Scudieri, Francesca Carrara e Simone De Bianchi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it