Grande Fratello la fidanzata di Mattia Scudieri lo lascia | Per emergere ha bisogno di crearsi la storia

Sfogo social della fidanzata di Mattia Scudieri, Carlotta ha preso le distanze da lui?. Al Grande Fratello c’è molta intesa tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri, sono in molti a pensare che tra loro potrebbe scattare la scintilla nonostante lui già impegnato sentimentalmente. Storia Ig di Carlotta Vendemmia (Screen Ig stories @carlottavendemmia) La gieffina nella casa più spiata d’Italia in più occasioni ha ammesso di provare interesse nei confronti di Mattia, però rispetta la sua relazione ed è per questo che non ha nessuna intenzione di mettersi in mezzo. Il loro legame però fa pensare tutt’altro, infatti si stanno avvicinando sempre di più. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Grande Fratello, la fidanzata di Mattia Scudieri lo lascia: “Per emergere ha bisogno di crearsi la storia”

