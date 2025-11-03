Grande Fratello la fidanzata di Mattia Scudieri lo lascia | Per emergere ha bisogno di crearsi la storia

Bollicinevip.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfogo social della fidanzata di Mattia Scudieri, Carlotta ha preso le distanze da lui?. Al  Grande Fratello   c’è molta intesa tra  Grazia Kendi e Mattia Scudieri, sono in molti a pensare che tra loro potrebbe scattare la scintilla nonostante lui già impegnato sentimentalmente. Storia Ig di Carlotta Vendemmia (Screen Ig stories @carlottavendemmia) La gieffina nella casa più spiata d’Italia in più occasioni ha ammesso di provare interesse nei confronti di Mattia, però rispetta la sua relazione ed è per questo che non ha nessuna intenzione di mettersi in mezzo. Il loro legame però fa pensare tutt’altro, infatti si stanno avvicinando sempre di più. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

grande fratello la fidanzata di mattia scudieri lo lascia per emergere ha bisogno di crearsi la storia

© Bollicinevip.com - Grande Fratello, la fidanzata di Mattia Scudieri lo lascia: “Per emergere ha bisogno di crearsi la storia”

Approfondisci con queste news

grande fratello fidanzata mattiaGrande Fratello 2025, Mattia e Grazia flirt nella casa/ Lei confessa il suo interesse, lui però è fidanzato - Flirt in corso tra Mattia Scuderi e Grazia Kendi nella casa del Grande Fratello? Secondo ilsussidiario.net

grande fratello fidanzata mattiaGrande Fratello, Valentina nella casa. Quattro concorrenti al televoto - Al ballottaggio quattro concorrenti: Francesco, Jonas, Mattia e la coppia formata da Francesca e Simone. tg24.sky.it scrive

grande fratello fidanzata mattiaGrazia Kendi su Mattia Scudieri al GF: “Ho una cotta per lui ma è fidanzato”, cosa le ha detto lui - Grazia Kendi nella casa del Grande Fratello ha ammesso di essersi presa "una cotta" per Mattia Scudieri, siciliano che lavora come commesso ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Fidanzata Mattia