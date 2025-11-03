Grande Fratello Jonas Pepe contro Grazia Kendi | È falsa! Le cose che fa sono tutte architettate VIDEO

Jonas Pepe si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha criticato il comportamento assunto dalla gieffina Grazia Kendi nei suoi confronti e in generale nella Casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Grande Fratello, Jonas Pepe contro Grazia Kendi: "È falsa! Le cose che fa sono tutte architettate" (VIDEO)

