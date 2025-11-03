Grande Fratello | il confronto tra Benedetta e Domenico La decisione della gieffina
Grande Fratello: nuovo confronto tra Benedetta e Domenico, lei prende le distanze, cosa emerge in Casa. Nella Casa del Grande Fratello torna a far discutere il rapporto tra Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio. Dopo settimane di intesa, confidenze e qualche momento di tensione, i due gieffini si sono trovati ancora una volta faccia a faccia in un confronto acceso e, questa volta, definitivo: Benedetta ha deciso di prendere le distanze. Leggi anche Grande Fratello, la fidanzata di Mattia rompe il silenzio. Cosa sta accadendo Dopo l’arrivo in Casa di Valentina, Domenico affronta un confronto con Benedetta: “Non mi reputo un giocatore, non mi reputo un calcolatore, come si fa a pensare una cosa del genere? Per settimane sono stato immune, preferito dagli inquilini, voluto bene, come si fa a cambiare idea? Ti ho sempre voluta bene, come una sorella. 🔗 Leggi su 361magazine.com
