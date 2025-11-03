Grande Fratello duro confronto tra Francesca Carrara e Rasha Younes | volano accuse tra le due concorrenti VIDEO

Francesca Carrara ha accusato Rasha Younes di aver spinto Omer Elomari ad avvicinarsi a Valentina Piscopo nella Casa del Grande Fratello, ma la ragazza ha respinto ogni critica e chiarito la sua posizione!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, duro confronto tra Francesca Carrara e Rasha Younes: volano accuse tra le due concorrenti (VIDEO)

News recenti che potrebbero piacerti

Recappino di una settimana letteralmente da brividi #GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello. . Il confronto tra Anita e Jonas: “Non ti fidi di me?” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-confronto-tra-Anita-e-Jonas - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, la compagna di Domenico D’Alterio lo affronta delusa: il duro richiamo di Simona Ventura - Come era stato già anticipato ieri sera durante la quinta puntata del Grande Fratello la compagna di Domenico D'Alterio è tornata nella casa per avere un ... Da ilsipontino.net

Francesco Rana contro tutti al Grande Fratello 2025: “Vado in nomination ma non lo merito”/ “Omer fa show…” - Francesco Rana sbotta contro alcuni coinquilini al Grande Fratello 2025 dopo essere finito in nomination: lite con Grazia, duro confronto con Omer ... Riporta ilsussidiario.net

Grande Fratello, pagelle della sesta puntata: Domenico (4), Jonas e Omer (voto 7), l’incontro di Simone e il padre (voto 8) - Ieri sera, il Grande Fratello è tornato in onda con la sesta puntata: come si saranno comportati i concorrenti? Come scrive comingsoon.it