GRANDE FRATELLO | CLAUDIO AMENDOLA IN CASA TRA INCONTRI E CONFESSIONI

Lunedì 3 novembre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e l’ormai presenza fissa di Sonia Bruganelli. Il ritorno di Valentina: la compagna di Domenico rientra in Casa dopo gli accesissimi scontri della notte di Halloween per confrontarsi con gli inquilini che hanno accusato la coppia di aver inscenato la loro crisi. Per Domenico e Valentina, però, è anche arrivato il momento di fare una scelta sul futuro della loro relazione. A sorpresa la mamma di Rasha ha qualcosa da dire a Omer sul rapporto sempre più speciale che sta nascendo tra lui e sua figlia. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: CLAUDIO AMENDOLA IN CASA TRA INCONTRI E CONFESSIONI

News recenti che potrebbero piacerti

SPOILER ALERT Nuovi colpi di scena vi aspettano questa sera #GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook

Claudio Amendola, l’arresto per il furto di benzina e l’infarto (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono st ... Lo riporta donna.fidelityhouse.eu

Claudio Amendola a Verissimo, Francesca Neri, le bugie e l'amore: «Non sono solo» - In occasione dell'uscita del film "Fuori la verità", l'attore è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin ... Come scrive msn.com

“Ho conservato i test Covid positivi” – Claudio Amendola svela come li utilizza per le sue “bugie bianche” - Amendola ha svelato che è stato un bugiardo, da ragazzo, e ancora oggi dice qualche bugia bianca. Come scrive msn.com