Grande Fratello chi sarà l' eliminato tra Francesco Rana Jonas Pepe Mattia Scudieri Francesca Carrara e Simone?
Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Francesco Rana, Jonas Pepe, Mattia Scudieri, Francesca Carrara e Simone De Bianchi. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Approfondisci con queste news
Il pensiero di Jonas: “Flaminia, sembra che tu non abbia ancora rotto il ghiaccio” #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X
Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello: sondaggi e tensioni prima della puntata. Francesco Rana a rischio eliminazione - I sondaggi online parlano chiaro, mentre nella Casa esplodono nuove liti e dichiarazioni inaspettate. Segnala movieplayer.it
Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas - Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reality show condotto da Simona Ventura: eliminato Matteo, scontro furioso tra Omer e Jonas. libero.it scrive
GRANDE FRATELLO 2025, PUNTATA 27 OTTOBRE/ Diretta: Matteo eliminato. Donatella, Francesco e Jonas nominati - Il Grande fratello 2025 torna in onda oggi 27 ottobre con una nuova puntata e il ritorno nella casa di Valentina, la compagna di Domenico. Segnala ilsussidiario.net