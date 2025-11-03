Grande Fratello anticipazioni del 3 novembre | tra Valentina e Domenico è resa dei conti

C’è nell’aria quella frenesia da lunedì sera che profuma di pop-corn, di commenti su WhatsApp e di outfit da prime time. Il Grande Fratello torna in diretta lunedì 3 novembre con una puntata che promette emozioni forti, chiarimenti attesi e un televoto che pesa come una sentenza. Al timone c’è Simona Ventura, che continua a guidare la Casa più spiata d’Italia con energia, ritmo e quell’ironia che il pubblico ama. Tra rientri clamorosi, confessioni di famiglia e un super ospite dal cuore grande, l’appuntamento su Canale 5 si annuncia da non perdere. Grande Fratello, le anticipazioni del 3 novembre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, anticipazioni del 3 novembre: tra Valentina e Domenico è resa dei conti

