Grande Fratello 2025 il triangolo Domenico Valentina e Benedetta | nuovo scontro in diretta | Video Mediaset
Il triangolo Domenico, Valentina e Benedetta continua a tenere banco nella casa del Grande Fratello 2025. L’ingresso di Valentina scombussola ancora una volta tutto. Grande Fratello 2025, Benedetta tra Domenico e Valentina. Si parla di Domenico e della compagna Valentina al Grande Fratello 2025. “ 9 anni di alti e bassi, di tradimenti, ma anche di gioie e di una figlia ” – racconta Simona Ventura. L’ingresso di Valentina nella casa è stato un vero e proprio tsunami, ma a peggiorare le cose è stata Benedetta che ha lasciato un bigliettino a Domenico. Sonia Bruganelli in studio commenta: “ parliamo di due persone che si vogliono bene, che si attraggono e credo che a lui abbia fatto piacere ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
