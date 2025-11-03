Grande Fratello 2025 chi sarà il quarto eliminato? Tutti i sondaggi puntano su Francesco Rana

Dopo l'uscita di Giulio, Bena e Matteo, stasera il Grande Fratello 2025 decreterà il nome del quarto eliminato. Il televoto è aperto e, come sempre, il pubblico da casa sta decidendo chi salvare tra i concorrenti finiti in nomination: Francesco Rana, Jonas Pepe, Mattia Scudieri, Francesca Carrara e Simone De Bianchi. Il primo a essere nominato è stato proprio Francesco Rana, risultato il meno votato nel televoto della scorsa settimana. Da allora la sua posizione nel gioco sembra sempre più a rischio. Simone De Bianchi: "Credo che uscirà Francesco". Nelle ultime ore, i gieffini hanno iniziato a fare i loro pronostici sull'esito della puntata.

