Google Traduttore migliora l’integrazione con Gemini con una novità
Google Traduttore si va ad arricchire di un selettore di modelli, offrendo la possibilità di scegliere tra le opzioni Veloce e Avanzata L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Argomenti simili trattati di recente
Io e Simona abbiamo rispolverato tutti i canti irlandesi e non della nostra infanzia. Abbiamo scoperto dopo 22 anni che sembriamo sorelle. Io a quanto pare ho la faccia di “Del Piero-Totti”. Mio figlio adottivo Betto benedice Google Traduttore. Mio figlio adottivo - facebook.com Vai su Facebook
Il traduttore automatio di google sul drive tse gli chiedi il conteggio parole traduce 7mila personaggi (characters vuol dire sia personaggi che caratteri, ma per un tasto di conta parole....). La AI al suo meglio - X Vai su X
Google Traduttore: nuove funzioni AI in arrivo - Dal teardown dell'APK di Google Traduttore per Android è emersa una dimostrazione del funzionamento della nuova funzione di follow- Si legge su punto-informatico.it