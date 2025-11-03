Good Boy la recensione | Amore terrore e quattro zampe

Il film: Good Boy (2025) Titolo originale: Good Boy Regia: Ben Leonberg Sceneggiatura: Ben Leonberg, Alex Cannon Genere: Horror, Drammatico, Thriller psicologico Cast: Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden, Curtis Roberts, e Indy (il cane del regista) Durata: 73 minuti Dove l’abbiamo visto: Su Prime Video a noleggio Trama: Dopo un misterioso collasso, Todd si rifugia con il suo cane Indy nella vecchia casa di famiglia. Ma quella che doveva essere una pausa rigenerante si trasforma in un incubo: strane presenze infestano l’abitazione e solo Indy sembra percepirle. Mentre il comportamento di Todd diventa sempre più instabile, il cane dovrà affrontare la minaccia invisibile che avvolge il suo padrone — e decidere fin dove spingersi per salvarlo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

