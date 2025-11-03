Golf Paratore Celli e Mazzoli conquistano la ‘carta’ per il DP World Tour 2026

Tre italiani nella nuova élite europea: decisiva la grande prova di Mazzoli nel Rolex Grand Final di Mallorca. L’Italia del golf sorride: Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli sono tra i venti giocatori che hanno conquistato la ‘carta’ per il DP World Tour 2026, il massimo circuito continentale. Il verdetto è arrivato al termine del Rolex Grand Final, ultimo appuntamento dell’ HotelPlanner Tour, disputato sul percorso del Club de Golf Alcanada di Port d’Alcúdia (Maiorca). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

