Gol Zielinski dal rischio contropiede all’idea geniale | ecco da dove nasce lo schema proposto da Palombo a Chivu! Il retroscena

Inter News 24 Gol Zielinski, dal rischio contropiede all’idea geniale: ecco da dove nasce lo schema proposto da Palombo a Chivu per Verona Inter. Il capolavoro balistico che ha aperto le marcature in Hellas Verona-Inter non è stato un caso, né una semplice prodezza del singolo. Il bellissimo gol al volo del centrocampista polacco Piotr Zielinski è stato il frutto di uno schema studiato nei minimi dettagli dallo staff nerazzurro in un’unica seduta di allenamento, dopo un’attenta analisi video delle “magagne” difensive della squadra veneta. Lo scetticismo di Chivu e la falla scoperta dallo staff. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Zielinski, dal rischio contropiede all’idea geniale: ecco da dove nasce lo schema proposto da Palombo a Chivu! Il retroscena

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

FPT Verona Inter 1 1 Grande gol di Zielinski. Pareggio al primo tiro in porta (Ormai una costante) E anche il rischio di chiuderla in svantaggio. #calcio #nerazzurri #effecci #ForzaInter #noiabbiamolinternelcuore #Inter #veronainter - facebook.com Vai su Facebook

Verona-Inter, Chivu: "Gol di Zielinski? Non volevo fare quello schema". VIDEO - L'Inter vince a Verona grazie anche a un bellissimo gol di Zielinski: tiro al volo direttamente da calcio d'angolo battuto arretrato da Calhanoglu. Riporta sport.sky.it

Chivu: "Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, nessun caso Lautaro" - "Abbiamo affrontato una squadra insidiosa e ben organizzata, che in alcuni momenti della partita ci ha messi in difficoltà, in queste partite è più facile perdere che vincere. Da msn.com

Verona-Inter, gol pazzesco di Zielinski: la reazione di Fabrizio Biasin - Dopo il pareggio del Napoli contro il Como, l' Inter è chiamata a vincere sul campo del Verona per riavvicinarsi alla vetta della classifica. msn.com scrive