Gol per l’Inter dietro le quinte a Sky Sport non si trattengono L’imbarazzo in studio | stangata su due stagisti – Il video

Due stagisti hanno finito in anticipo la loro esperienza a Sky Sport 24 dopo che è diventato virale un video che li riprende esultare saltando e abbracciandosi dietro le quinte dello studio in diretta televisiva. I due «stagisti ultrà», come li ha definiti sui social Franco Ordine, non hanno contenuto la gioia quando, al minuto 93 di Verona-Inter, un autogol di Martin Frese ha di fatto consegnato la vittoria nelle mani dei nerazzurri. La reazione dell’azienda però è stata durissima: i due giovani colleghi non continueranno lo stage nella redazione. Il Direttore di Sky sport Federico Ferri è intervenuto prontamente mandando a casa i due stagisti ultrà e firmando una durissima circolare interna sulla materia delicatissima. 🔗 Leggi su Open.online