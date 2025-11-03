Godzilla Minus One | il titolo ufficiale del sequel svelato da un teaser

Nuovi dettagli sull'atteso sequel del kaiju di successo di Takashi Yamazaki che nel 2024 si è portato a casa un Oscar per gli effetti speciali. Anticipato a lungo dopo il successo del primo monster movie, il sequel di Godzilla Minus One sta finalmente prendendo forma. Toho ha svelato il titolo ufficiale del nuovo film, che vede riconfermato il regista e sceneggiatore del primo film Takashi Yamazaki, in un gustoso teaser. Il teaser, lanciato oggi 3 novembre in occasione dell'annuale Godzilla Day, ufficializza il sequel svelandone il titolo: Godzilla Minus Zero. Al momento non sono ancora stati annunciati né la data di uscita né i dettagli della trama. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Godzilla Minus One: il titolo ufficiale del sequel svelato da un teaser

