Godzilla Minus One | Il nuovo film ha un titolo ufficiale!
Nel giorno internazionale che celebra il mito di Godzilla, da Toho arriva un aggiornamento importante dal sequel di Godzilla Minus One. Divenuto campione d’incassi nel 2023, Godzilla Minus One ha ottenuto il via libera per un sequel giusto un anno fa ( qui il nostro articolo ), ed ora anche un titolo ufficiale: “ Godzilla Minus Zero ” (scritto Godzilla -0.0). Il titolo è stato annunciato, tra l’altro, attraverso un brevissimo video-annuncio che vi proponiamo qui di seguito. A parte il titolo, non ci sono molti dettagli relativi al nuovo film di Takashi Yamazaki, così come non sappiamo se Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe torneranno nei panni di Shikishima e Noriko. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
