Godzilla Minus One arriva il sequel ecco il titolo ufficiale | conto alla rovescia in tutti i sensi

Stanno per iniziare le riprese del sequel diretto di Godzilla Minus One, sempre per la regia di Takashi Yamazaki. La Toho lo ha comunicato con un semplice teaser che rivela il titolo di questo seguito. Il conto alla rovescia è partito. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

