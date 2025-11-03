Godzilla -0.0 annunciato il sequel del Monster Movie Godzilla Minus One

Toho ha ufficialmente rivelato il titolo del suo prossimo lungometraggio dedicato a Godzilla: “Godzilla -0.0” (Godzilla Minus Zero). L’annuncio è stato fatto durante l’annuale Godzilla Fest di Tokyo e confermato tramite l’account X ufficiale di Toho. Il film sarà ancora una volta scritto, diretto e supervisionato per gli effetti visivi da Yamazaki Takashi, con il lavoro sugli effetti visivi di Shirogumi e la produzione gestita da Toho Studios e Robot, lo stesso team che ha creato “Godzilla Minus One” del 2023. Toho Co., Ltd. si occuperà della produzione e della distribuzione. “Godzilla Minus One” di Yamazaki è diventato un successo epocale per il franchise. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

