Godzilla -0.0 annunciato il sequel del Monster Movie Godzilla Minus One
Toho ha ufficialmente rivelato il titolo del suo prossimo lungometraggio dedicato a Godzilla: “Godzilla -0.0” (Godzilla Minus Zero). L’annuncio è stato fatto durante l’annuale Godzilla Fest di Tokyo e confermato tramite l’account X ufficiale di Toho. Il film sarà ancora una volta scritto, diretto e supervisionato per gli effetti visivi da Yamazaki Takashi, con il lavoro sugli effetti visivi di Shirogumi e la produzione gestita da Toho Studios e Robot, lo stesso team che ha creato “Godzilla Minus One” del 2023. Toho Co., Ltd. si occuperà della produzione e della distribuzione. “Godzilla Minus One” di Yamazaki è diventato un successo epocale per il franchise. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
GLI ANNUNCI SALDAPRESS A LUCCA C&G Quali titoli usciranno nella prima metà del 2026? Durante Lucca Comics & Games 2025 abbiamo annunciato tantissimi titoli che andranno a comporre il piano editoriale di saldaPress per la prima metà del 2 - facebook.com Vai su Facebook
Godzilla Minus One | Il nuovo film ha un titolo ufficiale! - Nel giorno internazionale che celebra il mito di Godzilla, da Toho arriva un aggiornamento importante dal sequel di Godzilla Minus One. Scrive universalmovies.it
Godzilla: svelato ufficialmente il titolo del sequel di Minus One! - Durante il Godzilla Fest 2025, Toho ha ufficialmente svelato il titolo del già annunciato sequel di Minus One, film sul leggendario kaiju che ha vinto pure un Oscar per i suoi effetti speciali: il ... Riporta drcommodore.it
Godzilla Minus One, svelato il titolo del sequel: sarà il remake del primo film? - Ora sappiamo qual è il titolo ufficiale ed il logo che accompagneranno il prossimo capitolo della saga giapponese dedicata a Godzilla. Segnala cinema.everyeye.it