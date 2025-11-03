Gli studenti imparano a voler bene a qualcuno se qualcuno ha voluto bene a loro
Concordo appieno con quanto sostenuto ieri da Massimo Recalcati su Repubblica, ossia che l’educazione affettiva non si possa insegnare a scuola come una qualsiasi materia, ad esempio la grammatica. Aggiungo anzi che bisognerebbe insegnare l’educazione affettiva – e in genere l’ormai vetusto concetto di avere rispetto degli altri, comprenderne le scelte e soprattutto lasciarli in pace – esattamente come a scuola si insegna la grammatica. Non sono impazzito, né è un paradosso. Quando si va a scuola, ci sono infatti due modi uguali e contrari di imparare qualcosa, compresa la grammatica. Nel primo, il docente prende un manuale, o un suo equivalente, e ne riversa i contenuti sugli studenti, i quali li imparano più o meno a memoria e li ripetono più o meno meccanicamente, conficcandoseli nella testa in modo più o meno solido e mirando a prendere un voto più o meno alto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
