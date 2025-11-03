Il criterio infallibile per stabilire se un capo sia o meno alla moda, nell’ autunno 2025? La sua vestibilità, che da qualche stagione a questa parte è sempre, rigorosamente ultra abbondante. Non c’è naso storto che tenga, il filo rosso ad unire le tendenze del momento è senza dubbio l’ oversize e questo è applicabile ad ogni ambito, panorama footwear compreso: tra le calzature imprescindibili del periodo brillano un po’ più di altri gli stivali slouchy, che — alti o bassi — si contraddistinguono per il loro gambale XXL, dalla texture morbida, duttile e arricciata. Un po’ come quelli di Capitan Uncino, per intenderci, ma dopo aver preso parte ad un corso di stile accelerato prima di tornare sulla piazza, si intende. 🔗 Leggi su Dilei.it

Gli stivali slouchy sono tutto ciò che vorremo indossare da ora alla fine dell'inverno 2025/26