Gli Stati europei spingono per rafforzare i poteri di Frontex contro la minaccia dei droni

I Paesi dell’ Unione europea stanno valutando piani per conferire a Frontex nuovi poteri in materia di sorveglianza dello spazio aereo e protezione delle infrastrutture critiche, secondo documenti riservati del Consiglio visionati da Euractiv.com. La mossa arriva in un contesto di crescente preoccupazione per una serie di incursioni di droni nello spazio aereo europeo negli ultimi mesi, inclusi episodi avvenuti nel fine settimana in Belgio presso strutture militari e civili sensibili. Una nota del Consiglio, datata 30 ottobre e diffusa ai Paesi dell’Ue dalla presidenza danese, mostra che le capitali europee stanno discutendo se l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – comunemente nota come Frontex – debba assumere ulteriori responsabilità per affrontare minacce ibride, dalle violazioni dello spazio aereo alla protezione di asset strategici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net