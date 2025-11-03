L’ignoto che ha sbancato al Gratta e Vinci in un Bar Tabacchi di Marghera se lo meritava. Almeno questo è ciò che si evince dai racconti di chi conosce l’uomo, un padre di famiglia che nel weekend ha vinto mezzo milione di euro. Anche se qualcuno sa di chi si tratta e ovviamente non lo riferisce, ma è stato facile risalire al luogo della vittoria straordinaria. Si tratta del Bar Sport di via Trieste a Catene, una frazione di Marghera (Venezia), dove alcuni giorni fa è stato giocato Gratta e Vinci del tipo “Tutto x tutto” da 5 euro che ha fruttato al possessore ben 500.000 euro, il massimo possibile per la tipologia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli servirà a risolvere molti problemi”: la storia dell’operaio che ha vinto mezzo milione con un “Gratta e Vinci” da 5 euro