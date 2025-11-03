Gli scooter vanno sempre forte moto in difficoltà
Ad ottobre gli scooter hanno fatto registrare un +9,8% nelle immatricolazioni in Italia, mentre le moto scontano ancora il post-fine Euro 5, segnando un -9,6%. Il mercato è complessivamente salito dell'1,1%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In scooter tentano fuga dalla polizia ma vanno a sbattere: 15enne in gravi condizioni, ferito un altro giovane. È successo a Vittoria, nel Ragusano - facebook.com Vai su Facebook
Gli scooter vanno sempre forte, moto in difficoltà - Ad ottobre gli scooter hanno fatto registrare un +9,8% nelle immatricolazioni in Italia, mentre le moto scontano ancora il post- Scrive msn.com
Immatricolazioni moto e scooter: giugno in negativo, da gennaio +5,5% - Dopo due mesi di crescita, a giugno 2024 il mercato delle due ruote tira il freno: si registrano, infatti, 41. Secondo gazzetta.it
Immatricolazioni di moto e scooter: +6,26% a giugno 2025 - Dopo cinque mesi consecutivi caratterizzati dal segno meno, torna a splendere il sole per il mercato delle due ruote a motore. gazzetta.it scrive