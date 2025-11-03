Gli ospedali del futuro Efficienti e sostenibili grazie a digitale e Ai
"PUBBLICO E PRIVATO possono collaborare per rendere gli immobili e i servizi sanitari più efficienti e sostenibili". È questo l’impegno di Rekeep, come sottolinea Alessandro Miuccio (in foto), direttore Business dell’azienda. Il settore sanitario, secondo Lancet Countdown, è responsabile del 4-5% delle emissioni globali di CO2 e in Italia, ogni ospedale consuma in media oltre 200 kWhm² all’anno, dato tra i più alti tra gli edifici pubblici. "La buona notizia – spiega Miuccio – è che le soluzioni esistono e passano attraverso innovazione, tecnologia e nuovi modelli organizzativi. Tra le leve a disposizione, ci sono digitalizzazione e AI, che consentono dalla gestione predittiva dei consumi energetici all’ottimizzazione della logistica, e il facility management integrato, un nuovo approccio alla gestione dei servizi no-core (pulizie, energia, manutenzioni), che valorizza efficienza, qualità e sostenibilità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
