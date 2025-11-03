Gli eventi musicali di novembre al Cafè Racer di Chieti Scalo
Gli eventi musicali di novembre al Cafè Racer Chieti ScaloGiovedì 6 novembre "Vintage people" (Karaoke Party Night)Dj Luigi Muscio e Stefano D'AlbertoVenerdì 14 novembre "Tres Hombres" (Rock'n'rol)Marco Di Giovanni (ChitarraVoce), Mattyo (BatteriaCori), Paolo Polidoro (Basso)Venerdì 21 Novembre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
PILLOLE MUSICALI- GIUSEPPE SINOPOLI Il 2 novembre del 1946 nasceva a Venezia il direttore d'orchestra e compositore italiano GIUSEPPE SINOPOLI (1946-2001). Laureato in medicina studiò musica da autodidatta frequentando poi a Darmstadt i corsi d - facebook.com Vai su Facebook