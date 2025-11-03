Roma, 3 novembre 2025 – Un gruppo di eurodeputati sta sfidando l’Unione europea, progettando di contestare l’accordo commerciale con il Mercosur – a poche settimane dalla prevista firma dell’intesa in Brasile – presso la Corte di giustizia dell’UE. Le eurodeputate verdi Majdouline Sbaï e Saskia Bricmont, che hanno creato un gruppo interpartitico contrario al patto, presenterà il 3 novembre una mozione per risoluzione, ottenuta da Euractiv.com, che sarà messa al voto nella sessione plenaria del Parlamento europeo del 24 novembre. Il testo chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di esprimere un parere legale sulla conformità dell’accordo ai trattati dell’UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli eurodeputati si mobilitano contro l’accordo UE-Mercosur e valutano un ricorso alla Corte di giustizia