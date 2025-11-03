Gli eredi di Michael Jackson avrebbero versato 2,5 milioni di dollari alla famiglia Cascio per chiudere le accuse di abusi
Il Financial Times ha rivelato che gli eredi di Michael Jackson avrebbero pagato in segreto 2,5 milioni di dollari per bloccare le accuse di abusi sessuali avanzate da cinque membri della famiglia Cascio, molto vicina alla popstar. Il quotidiano è entrato in possesso di assegni e corrispondenza riservata: il versamento sarebbe l’ultima solo tranche di un accordo da 16,5 milioni di dollari totali firmato nel 2020. I Cascio sostengono di essere stati costretti ad accettare il patteggiamento senza averne compreso i termini nella loro totalità, non avendo un’assistenza legale adeguata, e accusano i rappresentanti dei Jackson di averli manipolati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Secondo il Financial Times, gli eredi di Michael Jackson avrebbero versato 2,5 milioni di dollari a cinque membri della famiglia Cascio, che lo accusano di abusi sessuali - facebook.com Vai su Facebook
Secondo il Financial Times, gli eredi di Michael Jackson avrebbero versato 2,5 milioni di dollari a cinque membri della famiglia Cascio, che lo accusano di abusi sessuali - X Vai su X
Gli eredi di Michael Jackson avrebbero versato 2,5 milioni di dollari alla famiglia Cascio per chiudere le accuse di abusi - L'articolo Gli eredi di Michael Jackson avrebbero versato 2,5 milioni di dollari alla famiglia Cascio per chiudere le accuse di abusi proviene da Metropolitan Magazine. Come scrive msn.com
Michael Jackson, risarciti cinque accusatori con 2,5 milioni di dollari - Secondo il Financial Times, gli eredi di Michael Jackson avrebbero versato 2,5 milioni di dollari a cinque membri della famiglia Cascio, che lo accusano di abusi sessuali ... Segnala tg24.sky.it
Abusi sessuali: gli eredi di Michael Jackson pagano a 5 fratelli altri 2,5 milioni di dollari (il totale ore è a 16,5 milioni) - Cinque fratelli sostenevano che il cantante (morto nel 2009) avesse abusato sessualmente di loro ... Lo riporta msn.com