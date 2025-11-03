Gli eredi di Michael Jackson avrebbero versato 2,5 milioni di dollari alla famiglia Cascio per chiudere le accuse di abusi

Il Financial Times ha rivelato che gli eredi di Michael Jackson avrebbero pagato in segreto 2,5 milioni di dollari per bloccare le accuse di abusi sessuali avanzate da cinque membri della famiglia Cascio, molto vicina alla popstar. Il quotidiano è entrato in possesso di assegni e corrispondenza riservata: il versamento sarebbe l’ultima solo tranche di un accordo da 16,5 milioni di dollari totali firmato nel 2020. I Cascio sostengono di essere stati costretti ad accettare il patteggiamento senza averne compreso i termini nella loro totalità, non avendo un’assistenza legale adeguata, e accusano i rappresentanti dei Jackson di averli manipolati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

