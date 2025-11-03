Gli arbitri sono condizionati | bufera sul caso Bisseck in Verona-Inter

Continua a far discutere il caso arbitrale del weekend di Serie A: "Gli arbitri sono condizionati" È andato in archivio un altro weekend di Serie A ricco di episodi arbitrali ed altrettante polemiche. Il 'caso' dell'ultimo turno è il fallo di Bisseck ai danni di Giovane, sanzionato dall'arbitro Doveri con il cartellino giallo. Bisseck ammonito nel secondo tempo di Verona-Inter (Foto ANSA) – Calciomercato.it La sala Var ha poi confermato la decisione di campo del direttore di gara. Come spiegato anche dal nostro esperto Maurizio Russo nella moviola odierna, manca uno dei quattro parametri per l'espulsione, ovvero la direzione dell'azione con il pallone diretto verso l'esterno.

