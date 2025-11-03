Giustizia | Salvini ' anche nei tribunali chi sbaglia deve pagare'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Forti scontri su separazione delle carriere? "Spero di no perché è giusto avere una giustizia più veloce che non metta in galera le persone sbagliate. 31 mila, più di 31 mila negli ultimi anni sono gli italiani finiti ingiustamente in galera e nessuno paga. Anche in tribunale chi sbaglia deve pagare come accade a tutti gli altri lavoratori". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: Salvini, 'anche nei tribunali chi sbaglia deve pagare'

