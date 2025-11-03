giustizia penale tra riforme e fiducia

Se si analizzassero a fondo tutte le riforme della giustizia penale si riscontrerebbe sempre un tratto comune: ossia nascono ed arrivano sempre con la stessa promessa, lo stesso obiettivo, ossia quella di “semplificare”, di “rendere più efficiente” un sistema che, a detta di tutti, non funziona come dovrebbe. È successo di nuovo con la legge n. 114 del 2024, la cosiddetta riforma Nordio, che ha toccato tre nervi scoperti del nostro ordinamento: l’abuso d’ufficio, le intercettazioni e la custodia cautelare e tanto altro, tutti argomenti scottanti e fortemente discussi. Il punto di vista di chi frequenta ogni giorno le aule di giustizia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

