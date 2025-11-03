Giustizia | Pd ' Nordio conferma volontà ridimensionare magistratura'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni rilasciate oggi dal ministro Carlo Nordio al Corriere della Sera confermano, in modo sempre più esplicito, la volontà di politicizzare la giustizia e di ridimensionare l'autonomia della magistratura". Così la responsabile giustizia del Pd, la deputata democratica, Debora Serracchiani. "Dalle parole del ministro emerge chiaramente un disegno che punta a indebolire il ruolo della magistratura, 'spuntandole le unghie', per consentire al potere politico di agire senza il necessario equilibrio dei controlli. Non solo: Nordio arriva persino a teorizzare le modalità di questa trasformazione, sostenendo che una giustizia piegata alla politica possa essere utile oggi a una parte e domani all'altra".

