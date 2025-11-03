Giustizia | Mulè FI ' sorteggio azzera correntismo vero cancro magistratura'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Questa riforma rappresenta il completamento di ciò che è iniziato nel 1989, in riferimento alla terzietà e all'imparzialità del giudice. Nell'attuale formulazione e nella prassi che viviamo oggi, il giudice è non solo fortemente, ma a volte fortissimamente condizionato da una formazione e da un esercizio della propria professionalità che quasi sempre obbedisce al cosiddetto correntismo. Il sorteggio, invece, azzera questo vero e proprio cancro della magistratura che è stato il correntismo". Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Tagadà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

