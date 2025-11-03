Giustizia | Mulè FI ' sorteggio azzera correntismo vero cancro magistratura'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Questa riforma rappresenta il completamento di ciò che è iniziato nel 1989, in riferimento alla terzietà e all'imparzialità del giudice. Nell'attuale formulazione e nella prassi che viviamo oggi, il giudice è non solo fortemente, ma a volte fortissimamente condizionato da una formazione e da un esercizio della propria professionalità che quasi sempre obbedisce al cosiddetto correntismo. Il sorteggio, invece, azzera questo vero e proprio cancro della magistratura che è stato il correntismo". Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Tagadà. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#inonda Riforma giustizia, Rosy Bindi: "Il sorteggio è umiliante". - X Vai su X
? Perché votare NO al referendum (senza quorum!) sulla "riforma" della giustizia? Una delle ragioni è spiegata benissimo dal professor Gian Luigi Gatta su la Repubblica di oggi: con l'elezione per sorteggio dei membri dei due nuovi CSM e dell'Alta Corte - facebook.com Vai su Facebook
Riforma della giustizia, da due Csm distinti al sorteggio. Meloni: "Traguardo storico, ora la parola ai cittadini" - La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall'aula del Senato ... Lo riporta affaritaliani.it