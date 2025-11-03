Giustizia in Parlamento parte la corsa per le firme sul referendum

Non c'è fretta, ma i partiti hanno deciso di correre. Perché la posta in gioco va oltre la riforma della giustizia. Alla Camera centrodestra e centrosinistra hanno avviato due distinte raccolte di firme per chiedere che venga indetto il referendum con cui gli italiani saranno chiamati ad approvare o a respingere il provvedimento che contiene anche la separazione delle carriere fra pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giustizia, in Parlamento parte la corsa per le firme sul referendum

