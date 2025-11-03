Giustizia | Della Vedova ' voterò sì a separazione carriere csinistra non si chiuda a riccio'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Quella della separazione delle carriere non è la riforma di Nordio né, con tutto il rispetto, quella di Berlusconi. È una riforma liberale, radicale e pannelliana, certo non perfetta ma utile per avere un giudice veramente terzo. Una maggioranza sbagliata, manettara e non garantista, che non fa che inasprire le pene e inventare nuovi reati mentre si disinteressa delle carceri, ha fatto una riforma giusta, e al referendum per me è naturale votare sì”. Così il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova in una intervista al Giornale. “Penso che gli europeisti liberali e riformatori - prosegue - debbano unirsi e costruire le condizioni per partecipare a un'alleanza che possa battere Meloni nelle urne, che altrimenti prenderebbe il Quirinale e farebbe quello che aveva promesso di fare e per fortuna non ha fatto nel suo primo mandato, in un certo senso come negli Usa per Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

