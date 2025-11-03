Giustizia | Cirielli ' anch' io perseguitato da magistratura rivedere custodia cautelare'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Non solo Silvio Berlusconi, anche io sono stato perseguitato dalla magistratura, io e tutti i miei colleghi. Quando ero presidente della Provincia siamo tutti quanti usciti o prosciolti o assolti, purtroppo alcuni sono stati anche arrestati e assolti in tre gradi di giudizio. Quindi anche il tema della custodia cautelare va rivisto, spostato secondo me più sull'evidenza della prova, la flagranza di reato e anche spostato sui reati violenti. Non ci dimentichiamo che la custodia cautelare è una cosa che avviene prima del processo". Così il viceministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della regione Campania per il centrodestra, intervistato da Klaus Davi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
