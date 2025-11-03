Giustizia | Boschi ' come voterò? Stiamo ancora valutando'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Come voterò al referendum sulla giustizia? “Stiamo valutando e discutendo al nostro interno". Lo dice Maria Elena Boschi di Iv a Un Giorno da Pecora. "Sappiamo che è una riforma che serve, sulla separazione delle carriere siamo sempre stati d'accordo, in sé è una cosa buona. Purtroppo per come l'ha scritta il governo Meloni rischia di ottenere l'effetto opposto di quello voluto, in alcuni casi rischia di esser inutile”. I conduttori hanno poi chiesto all'ospite in studio, Tommaso Cerno, cosa, secondo lui, amico della Boschi da lungo tempo, cosa potrebbe votare l'onorevole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

