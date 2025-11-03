Giuseppe ucciso per errore a 16 anni Killer sparava sui giovani al bar Tragedia annunciata

L’omicidio sabato sera a Capizzi, provincia di Messina. Il racconto di una testimone, lo sfogo dello zio della vittima. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Giuseppe, ucciso per errore a 16 anni. “Killer sparava sui giovani al bar. Tragedia annunciata”

Giuseppe ucciso a 16 anni per errore: la ricostruzione di quello che è successo - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Capizzi, il 16enne ucciso per errore è il nipote del professor Michele Di Dio dell’AO di Cosenza - Lutto nella comunità sanitaria e accademica cosentina per la tragedia che ha colpito la famiglia del professor Michele Di Dio: il nipote Giuseppe, 16 anni, ucciso per errore a Capizzi ... quicosenza.it scrive

Vite spezzate “per errore”. Giuseppe e Pasquale colpiti e uccisi a 16 e 18 anni, ma non erano loro i bersagli dei killer - Il minorenne Giuseppe Di Dio ucciso a colpi di pistola nel Messinese davanti a un bar: tre gli indagati. Da quotidiano.net

Giuseppe Di Dio, chi era il ragazzino ucciso per errore a Capizzi: studente modello all'alberghiero e figlio di agricoltori - È stato ucciso mentre si trovava con gli amici al bar a Capizzi, il suo paesino nel Messinese. Secondo leggo.it