Giuseppe Di Dio ucciso per sbaglio a Messina parla la madre del killer | È scappato con la pistola

A Dentro la Notizia parla la madre di Giacomo Frasconà Filaro, accusato dell’omicidio di Giuseppe Di Dio, 16 anni, ucciso davanti a un bar a Capizzi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giuseppe Di Dio ucciso per sbaglio a Messina, parla la madre del killer: "È scappato con la pistola"

Troina. Lacrime e rabbia all'istituto alberghiero "Ettore Majorana". Docenti e studenti hanno ricordato Giuseppe Di Dio il 16enne ucciso per errore a Capizzi

Giuseppe ucciso a 16 anni per errore: killer fermato con padre e fratello. «Tragedia annunciata»

Giuseppe Di Dio, sedicenne modello ucciso "per sbaglio" a Capizzi. La sua vita tra studio e l'azienda di famiglia - Non sembra esserci alcun legame tra la giovanissima vittima e chi ha commesso l'agguato nel centro del paese nebroideo.

Giuseppe ucciso a 16 anni per sbaglio, parla il presunto bersaglio: "Io minacciato dopo una lite" - Proseguono le indagini sull'omicidio di Capizzi, il piccolo centro del Messinese nel quale sabato sera un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava davanti a un bar.

Ucciso per sbaglio davanti a un bar, Giuseppe Di Dio aveva 16 anni: chi sono i tre arrestati, il padre e due figli