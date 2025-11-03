Giuseppe Di Dio la madre del killer Giacomo Frasconà | Chiedo scusa Mio marito? Che padre porterebbe un figlio a farsi 30 anni di carcere?
«Chiedo scusa, sono addolorata, non ho parole. Gli sono vicina come mamma». È sconvolta la madre di Giacomo Frasconà, il 20enne esecutore materiale dell'omicidio. 🔗 Leggi su Leggo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa mattina il cardinale Arrigo Miglio ha incontrato, nella Casa Madre di Pinerolo, alcune suore di San Giuseppe. Arcivescovo emerito di Cagliari e originario di San Giorgio Canavese, il cardinale è stato creato cardinale da papa Francesco nel 2022. Dom - facebook.com Vai su Facebook
Lei #Maria la madre di Dio sceglie i piccoli per dimorare bene nella fede del ? .Io tutte le volte che ho di bisogno e la prego mi manda sempre dei bambini.o delle persone umili e piccoli di cuore . @Pontifex_it Quante grazie mi ha fatto - X Vai su X
Giuseppe Di Dio ucciso per sbaglio a Messina, parla la madre del killer: "È scappato con la pistola" - A Dentro la Notizia parla la madre di Giacomo Frasconà Filaro, accusato dell’omicidio di Giuseppe Di Dio, ucciso davanti a un bar a Capizzi ... Secondo virgilio.it
Giuseppe Di Dio, la madre del killer Giacomo Frasconà: «Chiedo scusa. Mio marito? Che padre porterebbe un figlio a farsi 30 anni di carcere?» - È sconvolta la madre di Giacomo Frasconà, il ... Si legge su msn.com
Sedicenne ucciso a Capizzi, la madre dei fermati: “Senza parole, chiedo scusa” - Chiede perdono ai familiari di Giuseppe Di Dio, il 16enne ucciso a Capizzi, parlando col Tg1, la madre ... Da livesicilia.it