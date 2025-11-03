«Chiedo scusa, sono addolorata, non ho parole. Gli sono vicina come mamma». È sconvolta la madre di Giacomo Frasconà, il 20enne esecutore materiale dell'omicidio. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Giuseppe Di Dio, la madre del killer Giacomo Frasconà: «Chiedo scusa. Mio marito? Che padre porterebbe un figlio a farsi 30 anni di carcere?»