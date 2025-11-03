Giudice di Pace Marano | Avvocatura di Napoli Nord contro la soppressione
Il Consiglio dell’Ordine esprime formale opposizione alla proposta di chiusura avanzata dal Tribunale di Napoli Nord: “Decisione lesiva dei diritti dei cittadini e dell’efficienza della giustizia”. Napoli Nord – L’Avvocatura del Circondario di Napoli Nord si mobilita contro la proposta di soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli. Durante l’ultima riunione del Consiglio, presieduta dall’avv. Gianluca Lauro, è stata espressa formale opposizione alla richiesta di chiusura avanzata dal Presidente facente funzioni del Tribunale di Napoli Nord, dott. Francesco Todisco, con nota del 20 ottobre 2025, condivisa anche dalla Presidente della Corte d’Appello di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
