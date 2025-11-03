giubileo degli imprenditori al santuario di caravaggio con monsignor delpini

Chiamare a raccolta tutti gli imprenditori, di ogni settore merceologico, per una speciale occasione di incontro, e offrire loro una preziosa esperienza di fede: nasce con questo obiettivo il Giubileo regionale degli imprenditori, che si terrà il prossimo martedì 16 dicembre, a Caravaggio, con la presenza dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. La proposta nasce dall’associazione nazionale “Amici di Pensare Cristiano” e sta raccogliendo in queste settimane la collaborazione e il sostegno di numerosi enti e organizzazioni. A pochi giorni dal termine dell’Anno santo, Caravaggio diventerà la sede di un incontro che mira a richiamare l’attenzione di numerosi imprenditori sulle loro radice cristiane e a promuovere, dentro le loro scelte di vita e professionali, la speranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

