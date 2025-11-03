Girone D tre punti d’oro per il Rovato Vertovese nella sfida con la Trevigliese Pro Sesto rimontata di due gol dal Desenzano

In chiave bresciana la decima giornata del girone D di serie D "regala" tre punti d'oro al Rovato Vertovese, un pareggio dolce-amaro al Desenzano e un punto che profuma di occasione persa alla Pro Palazzolo. Un turno molto atteso, al termine del quale la Pistoiese balza solitaria al comando della classifica grazie al successo di misura sull'ex capolista Lentigione. Sciupa l'occasione di rimanere al fianco degli arancioni il Desenzano di mister Gaburro che nel big-match sulle sponde del Garda con la Pro Sesto va sotto di due reti (grazie alla doppietta di Montesano al 19' e 29' pt) e poi riesce a rimontare con Gabbianelli prima dell'intervallo con Gabbianelli (al 34') e con Procaccio all'8' della ripresa.

