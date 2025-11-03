Girone B Varesina superata dalla Castellanzese Folgore vetta più vicina Pavia fa poker e rinasce

Dopo il buon risultato ottenuto sabato pomeriggio dal Real Calepina che ha fermato sul 3-3 la capolista Chievo la prima domenica di novembre, in cui si è completato il decimo turno del girone B del campionato di serie D, fa registrare la rinascita del Pavia che allo stadio Fortunati ha surclassato il Villa Valle con un sonante 4-0: una forte iniezione di fiducia in vista delle prossime gare. Ottima vittoria esterna della Folgore Caratese che si è imposta con un convincente 1-2 sull’ostico campo della Virtus Ciserano. Successo che consente ai ragazzi di patron Criscitiello di accorciare sulla capolista Chievo che ora dista di tre lunghezze sopra a Binous e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Girone B, Varesina superata dalla Castellanzese. Folgore, vetta più vicina. Pavia fa poker e rinasce

Contenuti che potrebbero interessarti

#SerieD - Nel girone B il AC Milan #Futuro torna a vincere e ferma una Folgore Caratese che perde contatto dal A.C.ChievoVerona in fuga. Dietro, altra domenica difficile e amara per la Varesina, mentre sorride la Castellanzese Calcio 1921 - facebook.com Vai su Facebook

La Varesina ribalta il Milan Futuro e avanza in Coppa Italia - Al "Chinetti" di Solbiate Arno le fenici vanno sotto due volte ma nella ripresa trovano la vittoria 3- Come scrive varesenews.it

Eccellenza girone B. Avola da capolista solitaria, goleada dell’Atletico Catania e colpi esterni di Modica e Gioiosa - 1 il Mazzarrone e restano in vetta solitaria con 19 punti, frutto di sei vittorie e un solo pareggio. Lo riporta goalsicilia.it

Risultati Europei calcio femminile 2025, classifica/ Italia, stop all’89’! Diretta gol live score (7 luglio) - Le difficoltà sul finire del primo tempo patite dal Belgio sembravano aver chiuso il match sul 2 a 1 per la Spagna ma il secondo tempo inizia in tutt’altro modo. Segnala ilsussidiario.net