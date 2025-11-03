Giro d’Italia | Milano vorrebbe una tappa ma mancano i soldi Servono 400.000 euro

Verso il Giro d’Italia 2026, senza però avere i soldi necessari per ospitarlo. E’ il paradosso di Milano, città che ha fatto la storia e la leggenda della “Corsa Rosa” che però dal 2021 non vede i ciclisti del primo grande giro della stagione transitare in alcun modo sulle sue strade. Secondo quanto riportato dal Il Giorno infatti, il sindaco del capoluogo meneghino Giuseppe Sala e il presidente di RCS Urbano Cairo avrebbero avviato dei costanti dialoghi affinché “il sortilegio” si rompa, anche se la parte economica dell’accordo preoccupa e non poco. Al momento mancherebbero 400.000 euro, ovvero la somma richiesta per far passare il Giro nelle vie milanesi, senza contare i fondi necessari alla gestione della pubblica sicurezza e alla pulizia delle strade Sala lavorerà quindi nelle prossime settimane con la giunta comunale per cercare di capire se vi saranno margini di manovra per l’iniziativa, con una scadenza fissata per il 15 dicembre prossimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

