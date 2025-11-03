Girava con alcune pecore morte sul camion | denunciato

Lodi, 3 novembre 2025 – Circolava con animali legati, senz’aria e in parte morti sull’autocarro: scoperto e denunciato. Il veicolo e il 70enne al volante, già noto per identici reati, sono stati controllati dalla Polstrada di Lodi durante verifiche di routine su strada. Circolavano, in particolare, sulla strada provinciale 235 che collega il capoluogo di provincia a Sant’Angelo Lodigiano. Era il 17 ottobre 2025 ma la notizia è stata data soltanto oggi, per consentire le procedure del caso. Gli agenti, ispezionando il veicolo, che è stato fermato perché procedeva in modo incerto, si sono accorti che l’uomo trasportava animali in gravissime condizioni igienico sanitarie, in violazione della normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

